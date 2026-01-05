中国国家スーパーコンピューティング・インターネットプラットフォームは4日、登録ユーザー数が100万人を超えたと発表した。これは、中国における一体化型演算能力サービスシステムが新たな段階に入ったことを示している。中国新聞社が伝えた。国家スーパーコンピューティング・インターネットプラットフォームは2025年、国家の演算能力に関するトップレベルデザインに深く関与し、国家データ局の「演算能力モニタリング・スケジュ