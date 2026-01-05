中国の習近平国家主席は1月5日午前、北京の人民大会堂で、中国を公式訪問中のアイルランドのマーティン首相と会談しました。習主席は「両国が2012年に互恵的戦略パートナーシップを樹立して以来、2国間の貿易額は4倍に増え、相互の投資はバランスよく発展し、両国国民は互いに尊重し合い、平等に接し、互恵ウィンウィンを実現してきた。これは中国とアイルランドの関係が長期的かつ安定して発展してきた貴重な経験であり、双方は共