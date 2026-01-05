宮崎県都城市消防局によると、5日午後5時31分ごろ、同市山之口町富吉安楽地保育園付近で建物火災が発生し、消防車両が出動した。都城市山之口町富吉安楽地保育園付近で発生した建物火災はその他火災に変更となり、同5時49分に鎮火した。