今年は午年、「飛躍の年」とも言われますが、前回の午年・2014年はどんな出来事があったのでしょうか。鹿児島では、日本中から注目された、まさに飛躍、前進にふさわしいニュースがありました。（記者）「4月1日、増税に備えて値札の貼り替え作業が行われています」17年ぶりとなる消費税率の引き上げで消費税は5％から8％に。食品、生活用品、公共料金など幅広い分野で値上げされました。今やおなじみ。新たなランドマ