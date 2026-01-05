ツルの越冬地・出水平野。神々しい初日に照らされて、冬の使者が新年の始まりを告げました。それぞれの過ごし方で迎えた新しい1年。各地のお正月の様子を覗いてみました。元旦。薩摩富士と称される開聞岳です。雲がかかっていたものの、美しい輝きを放つダイヤモンド薩摩富士が見られました。（初日の出を見た人）「1年の明るい希望が持てたような気がする」鹿児島市の磯海水浴場では桜島の後ろから初日が差し込みました。（