ことし1年の工事の安全を祈る神事＝釿始式が防府天満宮で行われました。防府天満宮の拝殿前には直径45センチ長さ4.5メートルの県産ヒノキの丸太が用意され建設関係者らが神事を執り行いました。防府天満宮は毎年1月5日建設業界の仕事始めに合わせて「釿始式」を開いていてこの神事が年中行事として続いているのは全国でも珍しいということです。神事では木の魂を鎮めて工事の安全を祈るため市内の建設会社＝藤本工業の藤本利