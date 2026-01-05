熱戦が続く全日本高校女子サッカー選手権。1月5日の準々決勝には、常葉大橘と藤枝順心の2校が登場。静岡県勢2校がベスト4進出となれば初の快挙となるはずでしたが両校とも敗退しました。 【常葉大橘】 千葉の暁星国際（ぎょうせいこくさい）と対戦した、静岡の第一代表・常葉大橘。橘は開始早々チャンスを作ります。クロスに合わせたのはWEリーグ・長野入りが決まっている松浦芽育子（まつうら・めいこ）。しかし、