第104回全国高校サッカー選手権。広島県代表・広島皆実は3大会ぶりの全国の舞台に挑みました。熱戦の舞台裏を有田優理香アナウンサーが取材しました。■実況「ボールを奪い返してシュートに行きました！」出場8大会ぶりの初戦突破を果たした広島皆実。「強い皆実を取り戻す」を合言葉に3大会ぶりの全国の舞台でスイカ軍団が躍動しました。チーム初ゴールを決めたのは絶対的なエース