レノファ山口、小田切新監督を迎えた新チームが5日、始動しました。目指すのは最短での「J2復帰」です。昨シーズン、創設初のJ3降格となったレノファ山口。山陽小野田市で行われた初練習では2人の外国人選手を除く31人の選手が参加しました。ことしは、Jリーグの秋春制への移行のためまず、2月から6月にかけて開催される明治安田J2・J3百年構想リーグを経て8月からJ2への復帰をかけたリーグ戦へ挑む