トランプ大統領はベネズエラに対し「選挙よりも石油インフラへの投資」を優先する姿勢を示しました。【映像】トランプ氏、アメリカに従わない場合「2回目の攻撃」アメリカのトランプ大統領は4日、世界最大規模の埋蔵量を誇るベネズエラの原油をめぐり、インフラに大規模な投資をしない限り国の再建はないと述べ、選挙を通じた民主化よりも優先する考えを示しました。また、ベネズエラがアメリカに従わない場合、「2回目の攻撃