ロシアの大統領公邸がウクライナのドローンによる攻撃を受けたとのロシア側の主張について、アメリカのトランプ大統領は、そのような攻撃はなかったと述べました。【映像】トランプ大統領のコメント（実際の様子）トランプ「あの（ロシアが主張する）攻撃はなかったと思う。かなり近くで何かが起きたが今回の事とは全く関係ない」トランプ大統領はこのように述べ、先月に行われた米ロ首脳による電話会談で、プーチン大統領が