千葉・柏市で午前2時半ごろ、全身黒ずくめの服装に目元だけが見えた状態で現れた不審な人物の姿をカメラが捉えました。一歩一歩、注意深く近づきながらテープのようなもので防犯カメラを目隠しします。異変に気付いた目撃者から「おい！警察呼んだぞ！逃げんな！」と声をかけられると、慌ててテープをはがし一目散に逃げていきました。目撃者：自宅で就寝中にカメラが検知して、人がいますってアナウンスが流れて、見たらこういう