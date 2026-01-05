新年を迎え、関東各地で水にまつわる行事が行われました。【映像】寒空の中大量の水を浴びる様子山梨市では、消防団員らによる「水の洗礼」とも呼ばれる一風変わった出初め式が行われました。水害の多かったこの地域で、消防団員が水への恐怖心を克服するために毎年行われている恒例の行事で、厳しい冷え込みの中、およそ20メートルある火の見やぐらに登った3人の消防団幹部に向けて団員らが、およそ20分間放水し続けました