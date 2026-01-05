ＪＲ各社は５日、年末年始（１２月２６日〜１月４日）の利用状況を発表した。期間中のＪＲ６社の新幹線と特急の利用者は前年度比５％増の１３７１万人となり、１日あたりの利用者は記録が残る１９９１年度以降で最多となった。連休が取りやすい曜日配列となったことや国内旅行需要の高まりなどで、利用者が伸びたとみられる。空の便では、国際線の利用者は全日本空輸が前年度比１１・１％増の２７万５６８９人となった一方、日