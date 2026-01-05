アメリカの軍事行動について、高市総理は評価を避けました。【映像】高市総理大臣のコメント（実際の様子）高市総理大臣「ベネズエラにおける民主主義の回復および情勢の安定化に向けた外交努力を進めてまいります」高市総理は「自由、民主主義、法の支配」を尊重しG7などと緊密に連携すると述べるにとどめアメリカに対する評価を避けました。一方、下旬から始まる予定の通常国会では、2026年度予算案の成立に向け連立を組む