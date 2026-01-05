タレントのマツコ・デラックスが５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。スキーにまったく行かなくなった理由を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、スキー場の数が過去最少の４１７か所となり、ピーク時から４割減少。２０２４年にスキーを経験した人も推計２８０万人と１５年の４８０万人から大きく落ち込んでいるとい