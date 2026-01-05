第４２回フェアリーステークス・Ｇ３は１月１１日、中山競馬場の芝１６００メートルで行われる。ブラックチャリス（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父キタサンブラック）は函館２歳ステークス・Ｇ３が２着。前走のファンタジーステークス・Ｇ３は０秒１差の４着。重賞でも堅実に上位争いを続けている。母のゴールドチャリスも２歳時のフェニックスステークス、カンナステークス（いずれもオープン）での３着に、スポーツ報知杯