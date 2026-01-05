北九州市のアパートで爆発音があり、63歳の男性が病院に搬送されました。ガス爆発の疑いもあるとみられています。 警察や消防によりますと、5日午後3時前、北九州市小倉北区片野で「爆発したような音が聞こえた」と目撃者から110番通報がありました。現場は木造2階建てのアパートの一室で、壁や天井の一部が崩れ、この部屋に住む63歳の男性1人が意識がある状態で病院に搬送されましたが重傷です。また、同じアパ