5日、城島CBOらが行った福岡ソフトバンクホークスの鏡開き。去年に続く2年連続の日本一を誓いました。 ■鏡開きの様子「1、2の3。」 ■福岡ソフトバンクホークス・城島健司CBO「今いる選手たちが最高の戦力ですし、昨年と同じことをしていても戦えないと思いますので、全く新しいチームを作るつもりで取り組んでいます。」