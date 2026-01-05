秋田朝日放送 ２０２６年はどんな年に？秋田市内で街行く人たちに今年期待することや新年の抱負を聞きました。 コメやクマにまつわる問題が引き続き関心を集めていたほか、新たなリーダーへの期待や何事もなく平和な１年になってほしいという声が聞かれました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。