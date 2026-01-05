秋田朝日放送 ５日が年明けの仕事始めだった方も多いのではないでしょうか。秋田市の卸売市場では５日朝、初せりが行われました。恒例となっている野菜や果物の「宝船」がせりにかけられました。 青果棟には、野菜や果物が乗った「宝船」が大小６艘用意されました。一番の高値になったのは全長が１ｍほどある、野菜が乗った大きな「宝船」です。白熱した競り合いの末、去年＝２０２５年の２倍の９０万円で競り落とされまし