秋田朝日放送 ２０２６年がどんな１年になるのか、主な予定をまとめてみました。 ２月、イタリア・ミラノで冬季オリンピックが開かれます。秋田からはフリースタイルスキー・スキークロスの向川桜子選手の代表入りが有力視されています。 ３月には、ワールドベースボールクラシックが開かれます。侍ジャパンとして秋田出身で阪神の石井大智投手もメンバー入りしています。 ４