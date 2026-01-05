秋田朝日放送 ５日は秋田県庁も仕事はじめです。秋田県の鈴木知事は新年最初の定例記者会見で「これまでを超える１年にしたい」と豊富を話しました。 【鈴木知事会見】 「今年の一文字は、超（ちょう）、超えるです。これまでやってきたことをもう一歩踏み出して過去を超えていきたい、みんなで超えていきましょうという意味を込めました」 この思いは、県職員を前に行った年頭あいさつでも話しました。 【鈴木知事年