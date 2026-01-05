ロンドン序盤は円高の動き、東京タイムの円安に調整米ＩＳＭ控えて＝ロンドン為替 ロンドン序盤の為替市場では円買いが優勢になっている。東京市場では高市政権の拡張政策への警戒感で長期債利回りが上昇、これが円安の動きにつながった。日経平均が一時1500円高と大幅高となったことが円売りにつながる面も一部には指摘された。 しかし、ロンドン時間に入ると円高の流れが広がっている。本邦長期債利回りが高止まりと