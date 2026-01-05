ワセダベアのぬいぐるみと伊藤樹投手 東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト２位で入団した秋田県美郷町出身の伊藤樹投手が思い入れのあるぬいぐるみを持って入寮しました。 美郷町出身で早稲田大学から入団した伊藤樹投手は５日、プロ生活の拠点となる仙台市の「犬鷲寮」にやってきました。 遠征の時に使うマットレスなどとともに一緒に寮に連れてきたのは、早稲田大学マスコット“ワセダベア”の大きなぬ