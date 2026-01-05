サッカーJ3の松本山雅FCとAC長野パルセイロは5日、それぞれ今年の初練習を行い特別なシーズンに向けて始動しました。 石粼新監督のもと、約400人のサポーターが見守るなか始動した松本山雅。新加入選手15人を含む29人が新シーズンを戦い抜く体を作るため、フィジカルトレーニングなどで2時間汗を流しました。昨シーズンは過去最低となるJ3・15位に終わった松本山雅。攻守の立