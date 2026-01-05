大分県内の最低賃金が2026年から1035円となったことを周知しようと、5日、大分市で街頭啓発活動が行われました。 大分駅前 大分高校書道コースの生徒たちが書にしたためた1035円。こちらが1月1日から適用された県内の最低賃金です。この金額を周知しようと、大分労働局は多くの人たちが仕事始めで出勤する5日朝、JR大分駅前で街頭啓発活動を行いました。 大分高校書道コースの生徒たち