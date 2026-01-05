アメリカ軍によるベネズエラへの大規模な攻撃について、最新情報をワシントン支局から林英美記者がお伝えします。トランプ大統領は数時間前、記者団に対し、ベネズエラへの攻撃について「世界平和のためだ」と述べ、攻撃の正当性を改めて強調しました。トランプ大統領は、ベネズエラの再建が進んだあと「適切な時期に選挙が行われる」との考えを示しました。また、「多くの歴代大統領はモンロー主義を失ったが私は失っていない」と