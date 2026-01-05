北海道小樽市のスキー場で昨年12月、札幌市の男児（5）がエスカレーターに右腕や着衣を巻き込まれ死亡した事故で、北海道警が近く、スキー場運営会社の関係先を家宅捜索する方針を固めたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。