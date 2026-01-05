サッカーJ1のアビスパ福岡は、コンプライアンス違反を理由に金明輝監督の退任を発表しました。アビスパ福岡はきょう会見を開き、「金監督の言動について複数のコンプライアンスに抵触する事実が認められた」として、双方が合意の上で契約を解除したことを発表しました。金監督はかつて、サガン鳥栖の監督時代のパワハラ行為が認定されていて、昨シーズン前にアビスパ福岡の監督就任が報道された際には一部のサポーターやスポンサー