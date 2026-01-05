宮城・石巻市で崩れた屋根瓦の奥で燃える炎。消防隊が駆け付け消火活動を行っています。4日午後9時半ごろ、木造2階建ての住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかった他、80代の女性が意識不明の状態で搬送されその後、死亡が確認されました。両親の家に火を付けた放火の疑いで逮捕されたのは、娘の佐々木美和容疑者（48）。なぜ犯行に及んだのでしょうか。近隣住民：（Q.自宅でトラブルとかは？）そんなこと一切聞