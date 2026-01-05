結婚して「自分って性格変わったな……」と思うことってありませんか？ポジティブな変化ならいいですが、多くの女性は「私ってこんなに怒る性格だっけ？」と日々イライラしていることに違和感を抱いているでしょう。そのイライラの原因は旦那さんである場合が多いようで……？今回は、喧嘩中の夫の挑発行為のせいで妻がさらにキレた話をご紹介いたします。妻の前に鏡を差し出す夫「結婚してから夫にイライラすることが増えて、