柏崎刈羽原発の再稼働をめぐって大きな節目を迎えることし。東京電力は1月20日に6号機を再稼働させる予定です。花角知事は東京電力に対し「安全第一に進め、地域との共生を図る取り組みをしてほしい」と述べました。〈柏崎市桜井雅浩市長〉「あと2週間もすると原子力発電所が動きます。脱炭素エネルギーを発信する柏崎が現実としてあります」職員に向けた年頭の訓示で原発の再稼働に触れた柏崎市の桜井市長。〈柏崎市桜