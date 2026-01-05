1月5日午前０時。熱田神宮・上知我麻(かみちかま)神社では、恒例の「初えびす」が行われました。 【写真を見る】“商売繁盛”願う初えびすに7万人 狙うは特大サイズの5万円｢福熊手｣ 授かった人について行くと…店には特大熊手を飾る専用スペースが 名古屋・熱田神宮 ことしは約７万人が訪れ、神社は熱気に包まれました。お札を握りしめ、我先に授かろうと目指すのは、商売繁盛のご利益があるとされる「一番札」。そして、