ブリスベン国際大会期間：2026年1月4日～2026年1月11日開催地：オーストラリア ブリスベンコート：ハード（屋外）結果：[ダヤナ ヤストレムスカ] 2 - 0 [タリア ギブソン] 試合の詳細データはこちら≫ ブリスベン国際第2日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子シングルス1回戦で、ダヤナ ヤストレムスカとタリア ギブソンが対戦した。第1セットはダヤナ ヤストレムスカが7-6で先