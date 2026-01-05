■「待ち受けにしなね」（大森） Mrs. GREEN APPLE大森元貴がXで着物姿の写真をお披露目した。 大森は渋めカラーの着物を着て、横分けヘアで正座し、ほほ笑んでいる。両手もきちんと膝上に揃えて置かれており、その佇まいはまさに旅館や料亭を仕切る女将のよう。自分でも「女将な俺」と言葉を添えている。 【写真】大森元貴の「女将な俺」姿／眠たげな顔をした半纏姿①～② さらにリプ欄には大森からフ