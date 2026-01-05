○Ａｒｅｎｔ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.0％にあたる20万2000株(金額で7億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月6日から27年1月5日まで。 ［2026年1月5日］ 株探ニュース