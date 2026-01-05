周南市で新年恒例の消防出初式が開かれ市民に防火や防災を呼びかけました。周南緑地公園で開かれた消防出初式では、消防職員や地域の消防団のメンバーらおよそ350人と消防車両35台が行進しました。出初式は職員や団員の士気を高めるとともに、市民に防火・防災意識を高めてもらおうと毎年この時期に開かれています。周南市の名物となっているのが、大正時代から昭和初期に実際に使われていた腕用ポンプによる放水展示です。