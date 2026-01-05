２０２６年が幕を開け、鮮やかな初日の出が雲間から姿を見せた元日。初詣の参拝客でにぎわいを見せていたのは、札幌の北海道神宮です。（参拝客）「高校が合格できるようにって書きました」（参拝客）「彼女が合格できますようにって書きました」（参拝客）「本当にみんなが無事で穏やかであることを願いました」２０２６年は午年。飛躍の年になるよう、帯広競馬場のばん馬も力強く駆け抜けます。１月５日、初せりが開かれた札幌の