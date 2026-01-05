news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「脱走の馬が住宅街に…意外な結末午年の“珍事”」についてお伝えします。◇ひづめの音を軽快に鳴らし道路を走る1頭の馬。濃い緑の服を着た馬を不思議そうに見つめる人の姿も。目撃者「足音聞こえた。馬の足音。後ろにパトカーがついて、乗ってる人がいない馬に」動画が撮影されたのは、神奈川県川崎市の駅に近い住宅街です。5日午前7時半ごろには警察に通報が…通報「馬1頭