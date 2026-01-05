アメリカ・ニューヨークのスーパーマーケットで、炎が立ち上る瞬間をカメラが捉えていました。スーパーの陳列棚から突然商品が落下。炎に包まれています。異変に気付いたのか、すぐそばにいた客も慌てて後ずさり。カートを引いて一目散に逃げ出します。炎は一瞬で燃え広がり、巨大な火柱に。映像をよく見ると、この辺りに置かれているのはトイレットペーパーなどの紙製品。このため、あっという間に燃え広がってしまったとみられま