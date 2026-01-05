第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の女子1回戦が5日（月）に行われた。 Aコートの第2試合では、令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）ベスト8の横浜隼人（神奈川）が氷上（兵庫）にストレート勝利。2回戦に駒を進めた。 一方、Dコートの第3試合では大エース忠願寺莉桜擁する東九州龍谷（大分）が日本航空（山梨）と対戦。東九