殺人の罪に問われた男性が無罪を訴えながらも死刑を執行された「菊池事件」をめぐり、熊本地裁が1月28日に裁判のやり直しを認めるかどうか、決定を出すことが分かりました。 菊池事件は、1952年に県の北部で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われたものです。男性は隔離された「特別法廷」で死刑判決を受け、無罪を訴え続けたものの1962年に執行されました。遺族が裁判のやり直し＝「再審」を求めてい