◇第34回全日本高校女子サッカー選手権準々決勝神村学園1―1（PK戦4―2）藤枝順心（2026年1月5日兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場）前人未踏の4連覇を狙った藤枝順心（静岡2位）が敗退した。前回大会決勝の再戦となった準々決勝で神村学園（鹿児島）に80分間1―1の末、PK戦2―4で敗戦。今夏の全国総体3位の強敵を前に涙を飲んだ。前半4分にFW鈴木巴那（3年）の得点で先制するも後半32分に同点に追いつかれ、PK戦で