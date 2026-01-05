「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われ、大関琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝は１２番相撲を取り、横綱豊昇龍に２勝５敗、新大関安青錦に２勝３敗の内容だった。昨年は２桁勝利がなく、秋場所は右膝負傷で途中休場。ロンドン公演には不参加を余儀なくされ、右膝に不安を抱えながら出場した九州場所は８勝と何とか勝ち越した。この日は