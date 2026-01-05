昨秋の関東大会で4強入りし、今春の選抜出場が有力視されている専大松戸（千葉）が5日、松戸市内のグラウンドで今年初練習を行った。プロ注目捕手の吉岡伸太朗（2年）はフリー打撃などで汗を流し「練習ができなくて寂しかった。こうやって始まってみると、やっぱり楽しいなって思います」と声を弾ませた。守備練習では77歳の超ベテラン指揮官の持丸修一監督がグラブをはめてナインに守備のお手本を見せるなど精力的だった。