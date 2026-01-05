厚木市役所（資料写真）物価高騰に対応する国の臨時交付金の活用を巡り、厚木市の山口貴裕市長は５日の年頭会見で、レシート方式のキャッシュバック事業を実施する考えを明らかにした。１万円の買い物で６千円を支援する方針で、今月中に市議会本会議を開き、関連する２０２５年度一般会計補正予算案を提案する。市民を対象に、市内の店舗で買い物をしたレシート１万円分以上を送ると、指定された市民の口座に６千円が振り込ま