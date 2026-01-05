インスタグラムのプロフィールで身長158センチ、体重76キロとしている「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオンさんが、2026年1月2日にXを更新。恋人がいる疑惑がSNSで浮上したとして、事情を説明している。「1人分の量ではないという声がありましたが...」藤田さんは1月1日、Xで「サイゼリヤで1人新年会！ これだけ食べて1400円とか最高すぎる」と投稿。ファミリーレストラン「サイゼリヤ」で飲食を楽しむ写