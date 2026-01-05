歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭が５日に自身のインスタグラムを更新し、でべその手術を行うため入院したことを報告した。酒井は過去に臍（さい）ヘルニア（＝でべそ）であると公表している。「本日ピットイン（入院）しました。明日デベソの手術です」と伝えた。「大事ではないのでご心配なく。８日に退院して９日のブラモニで復活です！」と、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「純烈・酒井一圭ＢＲＡＮＤ−Ｎ