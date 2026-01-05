メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力は5日、緊急会見を開き、静岡県の浜岡原発の再稼働をめぐり不適切事案があったと発表しました。 午後4時から始まった中部電力の緊急会見。林社長は冒頭で深く謝罪しました。 静岡県御前崎市にある中部電力の浜岡原子力発電所は、2011年に起きた福島第一原発の事故を受けて稼働を停止しています。 3号機と4号機は、再稼働に向けて現在、原子力規制委員会による審査を受けています